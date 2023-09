Des histoires de prix chez Free et ailleurs, objectifs difficiles à tenir… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La nouvelle offre Canal+ pour les abonnés Free fait déjà débat

Les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta bénéficient gratuitement dès aujourd’hui de 8 chaînes Canal+ et des contenus d’Apple TV+ pendant 6 mois. Attention, l’offre est assortie d’un engagement d’un an. Il faudra donc compter sur 6 mois où vous réglez 27.99€/mois, soit l’équivalent de 168€ avant de potentiellement pouvoir résilier. Avec cet engagement, certains considèrent qu’il s’agit d’une offre peu alléchante, mais lorsque l’on étale le coût total sur un an, le tarif est tout de même attractif. Qu’en pensez-vous ?

En période d’inflation, les hausses de prix interrogent

La plateforme de SVOD LaCinetek modifie sa formule pour diffuser davantage de contenus pour un tarif plus élevé. En effet, à compter du 28 septembre, le service enrichira sa programmation et ne proposera plus seulement la sélection thématique habituelle. L’offre va donc évoluer avec un prix passant de 2.99€ à 4.99€/mois. Alors que Disney+ va bientôt augmenter ses prix et que le marché est tout de même très occupé par des géants, comment arrivent-ils à survivre en cette période où les français doivent compter leurs sous ?

Atteindre la fibre à 100% quoi qu’il en coûte ?

Le Plan France THD doit aboutir à un déploiement de la fibre optique de 100% ou presque sur le territoire hexagonal et si dans certaines villes et départements, l’objectif semble déjà en passe d’être atteint, d’autres territoires affichent un retard assez important. Des discussions sont en cours avec Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom pour négocier un accord visant à garantir la tenue de cet engagement. L’occasion pour les opérateurs de tenter d’obtenir une fiscalité plus avantageuse, mais aussi pour l’exécutif de leur annoncer qu’il était prêt à les sanctionner si l’objectif de déploiement n’est pas tenu. Cependant, certains s’inquiètent, y compris l’Avicca qui considère que l’objectif ne sera pas atteint. Agiter une menace pour forcer un rythme de déploiement plus soutenu ne risque-t-il pas d’augmenter le nombre de malfaçons ? Un équilibre délicat à trouver.

1 milliard pour la Ligue 1, c’est crédible ?

La date fatidique de la mise aux enchères des droits TV du championnat français approche. Demain, les acteurs du milieu pourront commencer à chercher à se positionner en déposant des dossiers, mais seulement deux lots sont prévus, selon les informations de l’Équipe .Le championnat français arrivera-t-il à trouver repreneur et surtout, au montant attendu par la LFP ? Beaucoup dans les commentaires d’Univers Freebox en doutent, rendez-vous en octobre à la fin de l’appel d’offres.

Face à la tragédie, les opérateurs en font-ils assez ?

A la suite du séisme meurtrier qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, Free se mobilise en annonçant offrir à tous ses abonnés (forfaits 2€, 0€ et 19,99€) 2h d’appels vers les fixes et mobiles et les SMS depuis la France vers le Maroc jusqu’au vendredi 15 septembre inclus. Les autres opérateurs ont eux aussi lancé leur propre initiative pour permettre les communications vers le pays sinistré, mais comme souvent, certains se questionnent : est-ce assez face au drame ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox