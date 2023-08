Clin d’oeil : le ministre du numérique a sa place d’honneur dans l’équipe des techniciens Free

La semaine dernière, Jean-Noël Barrot était invité dans le plus grand centre de formation de Free pour voir de ses yeux l’installation dédiée à s’assurer de la qualité du travail des techniciens de l’opérateur. Il a même eu droit à une formation express et à un t-shirt.

“Objectif 6 millions d’abonnés fibre, et au-delà !” Free ne cache pas ses ambitions et les a montrées jeudi dernier au ministre chargé du Numérique lors de sa visite du centre de formation d’Argenteuil. Fort de ses plus de 5 millions d’abonnés fibre actuels, dont 205 000 recrutés sur le dernier trimestre, l’opérateur a également mis en avant la qualité de préparation de ses techniciens intervenant sur le terrain, à la fois à travers un communiqué et en direct auprès de Jean-Noël Barrot.

Le membre du gouvernement a ainsi pu, par exemple, expérimenter lui-même la soudure d’une fibre optique, guidé par l’un des formateurs. Son déplacement a aussi été l’occasion pour le gouvernement de rappeler une nouvelle fois à l’ordre les opérateurs ne surveillant pas la qualité des interventions sur le réseau fibre, résultant en des malfaçons régulièrement critiquées par les consommateurs, le régulateur des télécoms et d’autres acteurs du milieu.

Dans la lutte contre les installations sauvages et les infrastructures dégradées, la bonne formation des techniciens qui déploient la fibre est essentielle. J'étais ce matin aux côtés d'Idriss, formateur au centre de formation technique @free à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. pic.twitter.com/nKKA40veRw — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 24, 2023

Comme un diplôme d’honneur, il a par ailleurs reçu un t-shirt que peuvent porter les techniciens de l’opérateur, remis au goût du jour au vu de ses objectifs. Après sa carrière de ministre, peut-être voudra-t-il se réorienter pour rejoindre l’équipe Free ?

