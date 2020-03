Pour soulager le réseau en ces temps de confinement, privilégiez l’enregistrement sur votre Freebox, plutôt que le Replay

Tous les acteurs des télécoms ont constaté une forte augmentation du trafic sur les réseaux télécoms, dans les pays qui ont choisi le confinement. Une solution simple que vous pouvez adopter pour soulager les réseaux et d’enregistrer les programmes TV des chaînes de votre Freebox, plutôt que d’utiliser le Replay

En effet la diffusion des chaînes de télévision sur la Freebox est basée sur le multicast. C’est à dire qu’un seul flux par chaîne est envoyé au NRA. Et qu’il y ait 10, 100 ou 1000 freenautes qui regardent la même chaîne sur ce NRA, n’augmente pas le trafic sur les réseaux (autre que sur votre propre ligne). A contrario, si vous regardez un programme en replay, un flux est envoyé pour chaque abonné. Ainsi, si vous enregistrez les programmes TV de la Freebox, plutôt que d’utiliser le replay, vous n’augmentez pas le trafic, et en plus, vous pourrez zapper les pubs.

Nous vous proposons de découvrir notre tutoriel qui vous montre les 3 solutions mises à disposition par Free pour enregistrer vos programmes favoris sur Freebox TV. Vous pouvez bien sûr le faire directement depuis votre téléviseur si vous êtes chez vous, mais d’autres possibilités existent, même si vous vous trouvez à l’autre bout du monde et que vous ne voulez pas manquer la suite de votre série ou le match de votre équipe de foot préférée.

