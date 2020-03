NRJ Mobile canarde une nouvelle série limitée à 200 Go pour 14,99€ par mois

En plus de son forfait 30 Go en promo, NRJ Mobile propose une nouvelle série limitée pour le mobile avec 200 Go pour 14,99€/mois.

Un nouveau forfait 200 Go est proposé par le MVNO , sans engagement et ce jusqu’au 25 mars prochain. Le tarif promotionnel est de 14.99€/mois, pendant 12 mois, après quoi il passe à 24.99€ par mois.

Dans ce forfait, vous trouverez donc avec les 200 Go de data proposé, les appels, SMS/MMS illimités. A noter qu’il faudra compter sur 10€ supplémentaires à la commande pour l’achat de la carte SIM.