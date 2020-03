Smartphones : Samsung améliore les débits, pendant que Nokia dévoile un modèle “futureproof”

Retrouvez un condensé des annonces de la semaine autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveautés chez Samsung, Nokia et Motorola.

Samsung a présenté une nouvelle puce mémoire pour les smartphones haut de gamme, avec des débits plus importants. La société HMD Global, qui gère les smartphones Nokia, a annoncé plusieurs smartphones cette semaine. Parmi eux, un Nokia 8.3 5G qui profite comme son nom l’indique d’une compatibilité 5G, mais pas seulement. De son côté, la marque Motorola, chapeautée par Lenovo, a présenté le smartphone Moto E6S, un modèle à petit prix offrant une bonne diagonale d’affichage.

Samsung : une puce mémoire 512 Go encore plus rapide

Samsung, tout d’abord, a présenté une nouvelle puce mémoire 512 Go eUFS 3.1. Destinée aux smartphones haut de gamme, elle promet des pointes à 2 100 Mo/s en lecture et 1 200 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, la même puce en eUFS 3.0 permettait autant en lecture, mais seulement jusqu’à 410 Mo/s en écriture. Une hausse des débits bienvenue à l’heure où les smartphones permettent l’enregistrement vidéo en 4K.

Nokia 8.3 5G : le smartphone futurproof

Chipset Snapdragon 765G assurant une compatibilité 5G sur les réseaux actuels et à venir, écran IPS 6,81 pouces Full HD+ poinçonné pour accueillir le capteur à selfies sans perturber l’affichage, capteur photo 64 Mégapixels, batterie 4 500 mAh pour passer tranquillement la journée et Android One pour un bon suivi en termes de mises à jour. Avec le Nokia 8.3 5G, le constructeur promet un smartphone prêt pour le futur. Et ce, sans dépasser ou même frôler la barre des 1 000 euros. Le prix est annoncé à 599 euros pour la configuration 6 + 64 Go ou 659 euros pour celle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La commercialisation est prévue pour l’été, sans davantage de précision pour l’instant.

Moto E6S : la grande diagonale à petit prix

Chipset Helio P22, écran IPS 6,1 HD+, stockage 32 Go extensible, double capteur photo 13 + 2 Mégapixels, lecteur d’empreintes digitales, mini-jack et batterie 3 000 mAh. Le Moto E6S promet quelque chose d’honnête au regard des 109,99 euros qu’il coûtera en France. Il faudra par contre composer avec Android 9.0, à l’heure d’Android 10 et à quelques encablures d’Android 11, la vieillissante connectique Micro-USB et une charge en 5 Watts. La disponibilité est prévue dans les prochaines semaines.