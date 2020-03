Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms…. Free Mobile accompagne les globe-trotters, Canal+ s’essaye à une autre dimension etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

18 Mars 2004 : La Freebox arrive chez les nouveaux abonnés

Le boîtier Freebox arrive dans les foyers Français en proposant l’internet haut-débit et la téléphonie fixe gratuite. C’est le cas en tout cas pour les nouveaux abonnés, puisque l’échange des boitiers SAGEM des anciens abonnés Freebox se verront échanger leur matériel le trimestre suivant.

A Univers Freebox, nous sommes nostalgiques donc nous avons encore une Freebox de l’époque

14 mars 2017 : Free inclut le roaming toute l’année

Une nouveauté pour les abonnés Free Mobile qui se sentent l’âme de globe-trotters. En 2017, Free annonçait inclure les communications en roaming (appels, SMS,MMS illimités et internet mobile) toute l’année ! A l’époque, c’était donc 35 pays qui étaient concernés, et pour l’occasion, Free augmentait le volume d’internet mobile à 5Go/mois depuis toutes ces destinations.

16 mars 2011 : My TF1 arrive sur Freebox

L’offre Freebox Replay se voit enrichie par l’arrivée d’un nouveau service : MyTF1, rediffusant les programmes passé sur la première chaîne. Il était ainsi possible de revoir le catalogue complet de la chaîne mais aussi l’accès à un vidéo club, aux coulisses de certaines émissions etc.

L’interface de MyTf1 proposée par la Freebox HD

16 mars 2016 : Orange présente sa Livebox 4

Lors de son Hello Show 4, se tenant au Carrousel du Louvre à Paris, Stéphane Richard a présenté une nouvelle Livebox : la Livebox 4. Parmi les nouveautés proposées par ce modèle, on compte la compatibilité avec l’Ultra HD, un assistant vocal pour l’application Ma TV d’Orange ou encore un port SFP… Sa descendante arrivera quatre an plus tard avec la Livebox… 5, bravo, vous suivez !

18 mars 2011 : Canal+ diffuse pour la première fois un film en 3D

On le sait, Canal+ 3D a été un échec. Mais ça a également été l’occasion de moments de bravoure pour la télévision française, en diffusant certaines évènements sportifs en 3D mais également un film ayant remporté un succès mondial au box-office : Alice au pays des Merveilles par Tim Burton. C’était la première occasion qui était donnée de profiter de ce film en 3D à la maison, puisque le Blu-ray 3D n’était pas encore sorti à l’époque. Enfin, si vous aviez tout le matériel nécessaire…