La gratuité des chaînes Canal+ joue les prolongations pour tous les abonnés Freebox

Ca continue, Canal+ est toujours gratuit sur la Freebox

La semaine dernière, les chaînes Canal+ étaient en clair pour tous les Freenautes. Une opération qui devait se terminer dimanche à midi. Mais, bonne nouvelle, puisque la mise au clair est toujours en cours sur Freebox TV, selon vos retours et nos constatations. Il n’est pas précisé pour le moment si cela va se prolonger, et si Canal+ offre cet accès gratuit en raison des français qui restent chez eux pour cause de coronavirus, mais tout le monde peut encore en profiter pour le moment. Nous vous proposons de découvrir les programmes à ne pas louper qui sont actuellement diffusés sur Canal+.