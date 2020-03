Les chaînes Canal+ gratuites pour tous les abonnés Freebox : la sélection ciné à ne pas louper

Dès maintenant et jusqu’à dimanche midi, tous les Freenautes ont le loisir de zapper jours et nuits, encore et encore sur l’ensemble des chaînes de Canal+. Et ce, sans débourser un centime. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables.

Ce soir : Drames ou comédies, rire ou…. faites votre choix

Les temps sont durs, alors autant choisir la légèreté ! Et ça se passera notamment sur Canal+ Family à 20h50 avec “Ni une, ni deux”. En bref, Julie, une actrice quadragénaire dont la carrière stagne, tente la chirurgie esthétique et c’est une catastrophe. On ne vous raconte pas la suite. PS : Mathilde Seigner et François-Xavier Demaison sont de la partie.

Encore plus drôle, zappez à partir de 22h55 sur Canal+ Décalé, le troisième spectacle de Baptiste Lecaplain vous attend : “Origines”. L’humouriste revient sur son enfance en Normandie, ses relations avec ses parents, ses réussites et ses déboires amoureux.

Laissez vous tenter aussi par la comédie française “La lutte des classes” à 20h58 exactement sur Canal+ Décalé avec un casting intéressant (Leïla Bekhti, Edouard Baer), une histoire à la fois drôle, touchante et sincère prenant à bras le corps les questions de mixité sociale et d’éducation dans un quartier populaire.

Confinés chez vous et envie d’un drame plaisant ? Rendez-vous à 20h50 sur Canal+ Cinéma avec une forte dose de jeunes mafieux napolitains dans “Piranhas”, un film adapté d’un roman de Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra. Le pitch : “A Naples, Nicola enrage quand il voit sa mère, dans sa boutique de blanchisserie, subir le racket de la mafia. Pour la libérer et changer sa vie, il veut gagner vite un maximum d’argent et propose ses services à la mafia. Sa bande, peu à peu, va gravir les échelons du crime.”

De drame en drame, suivra à 22h40 , “Une Intime conviction”. L’histoire de cette production française tirée d’une histoire vraie, prend place en 2009 lorsque Jacques Viguier est innocenté du meurtre de son épouse, mais le procureur général fait appel de ce jugement et un nouveau procès s’ouvre en 2010. Eric Dupond-Moretti, ténor du barreau, accepte de défendre l’accusé…

Fans de film d’action, mêlant chantage, combats au corps à corps, protection rapprochée, terrorisme et espionnage ? Optez plutôt à 22h30 pour Canal+ et “22 miles” avec Mark Wahlberg dans le rôle d’un agent de CIA, à la tête de la section secrète Overwatch. A l’ambassade des Etats-Unis, quelque part en Asie du Sud-Est, il est chargé de retrouver quatre kilos d’isotope radioactif qui ont été dérobés.

Jeudi : l’Oscarisé et Palme d’Or “Parasite”

Arrêtez tout, faites vous porter malade, séchez les cours, à 14h25 sur Canal+ Cinéma, un rendez-vous incontournable… la diffusion du film sud-coréen aux quatre Oscars et et dernière Palme d’Or, “Parasite”. Un thriller socio-politique, qui fait rire autant qu’il effraie et surprend. A vous de juger de sa virtuosité !

Remis de vos émotions et le ventre bien rempli, une comédie sentimentale à la française avec un soupçon de fantastique améliorera votre digestion. Laissez vous tenter à 20h 55 sur Canal+ Décalé par “Mon Inconnue”. L’histoire : “Raphaël se réveille un matin dans un monde parallèle. Il découvre avec effroi qu’il n’est plus le mari d’Olivia, ne vit plus dans son 300 mètres carrés parisien et n’est plus un écrivain à succès qui fait la couverture des magazines. Avec l’aide de son ami Félix, Raphaël tente de reconquérir la femme de sa vie…”

Pour les super-héros dépendants, on vous conseille de rester camper sur Canal+ Family où se succèderont “The Green Hornet” (20h50), autrement dit le “frelon vert” de Michel Gondry avec Seth Rogen et Cameron Diaz. Puis “Shazam !” (22h45), adoré pour sa vision potache des super-héros.

Enfin un peu de frisson sur Canal+ Cinéma à 20h50 dans “The Hole in the Ground”, un film d’horreur irlandais réussi qui mise tout sur les ambiances angoissantes.

Vendredi : du Tim Burton, en veux-tu en voilà

Time Burton est là ce soir et vous n’aurez d’yeux que pour l’imposture artistique. A 20h50 sur Canal+ Cinéma sera diffusé “Big Eyes”. Le pitch : Dans les années 50, Margaret Keane peint des personnages avec de gros yeux. Parce qu’à l’époque il est encore peu admis qu’une femme puisse être une artiste, Walter son mari se fait passer pour l’auteur des tableaux. Leur supercherie se révèle très lucrative. Agacée par l’ego de son mari, elle veut reprendre sa vie en main et sortir de l’ombre.

Toujours sur le même canal 23h50 oui c’est tard, “Dumbo” version Tim Burton prendra le relais. On ne vous refait pas l’histoire, un pachyderme peut voler !

Pas convaincu ? La chaîne Canal+ vous propose deux blockbusters américains comme alternative. Le premier, Aladdin est un remake haut en couleur du film animé de 1992 avec un Will Smith convaincant dans le rôle du génie. Le second, “X-Men : Dark Phoenix”, est une réussite. Le dernier volet de la saga X-Men vous offrira du grand spectacle, avec une tonalité tragique, le tout axé sur les sentiments humains.

Pour les petits et grands, le film d’animation “Astérix : le secret de la potion magique” vous plongera dans une aventure pleine d’humour et de clins d’oeil à 22h20 sur Canal+ Family.

Samedi : sous le signe de la découverte

Pas grand à chose à se mettre sous la dent mais comme il n’y a pas que Netflix dans la vie, on vous conseille de vous révolter sur Canal+ Cinéma à 16h avec le drame américain “The Hate U Give : la haine qu’on donne”. On retrouve la plus que prometteuse Amanda Stenberg dans le rôle de Starr une adolescente, noire de 16 ans vivant dans un quartier difficile. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Alors qu’elle est en voiture avec son ami, celui-ci est tué sous ses yeux, de trois balles dans le dos, par un policier. Elle est l’unique témoin.

Place au drame et au mensonge avec Juliette Binoche et François Civil à 21h05 sur Canal+. “Celle que vous croyez” plonge dans la vie de Claire, la cinquantaine bien décidé à savoir si son jeune amant la trompe. Pour cela, elle se crée un faux profil sur les réseaux sociaux…

Dans le même temps sur Canal+ Cinéma (20h50), la comédie policière “Qui a tué Lady Winsley ?” prendra place à l’écran. Une romancière américaine est assassinée sur une petite île turque. L’inspecteur doit vite faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays. Une recherche ADN de toutes les femmes de l’île, cela vous tente ?

Dimanche : un dernier pour la route

Midi sonnera comme à l’accoutumée la fin de la mise en clair des chaînes Canal+. Mais pour les exempts de grasse matinée, sautez sur la comédie dramatique “Deux fils” à 9h50 sur Canal+ Cinéma avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde. C’est l’histoire d’un père médecin et ses deux fils traversant chacun une crise existentielle. Une comédie douce-amère débordant d’amour filial et fraternel.