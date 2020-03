Free : toutes les boutiques désormais fermées mais les bornes automatiques toujours accessibles dans les maisons de la presse

A la suite de l’annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du CO-VID 19 en France, Free s’organise sur tous les plans. Tout comme ses rivaux, Free a décidé de fermer toutes ses boutiques.

A l’heure où la pandémie de Coronavirus se propage rapidement sur le territoire, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé ce week-end la fermeture des commerces non essentiels jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, tout portait à croire que les opérateurs étaient dès lors dans l’obligation de fermer leurs boutiques.

C’était sans compter, la publication le 15 mars d’un nouvel arrêté dans le Journal Officiel, listant précisément les commerces autorisés à ouvrir. Il est notamment fait mention d’une autorisation pour le “commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, mais aussi d’ordinateurs, d’équipements de l’information et de la communication, d’unités périphériques et de logiciels”. Par conséquent, les boutiques des opérateurs peuvent rester ouvertes .

Si Orange a malgré tout décidé de fermer temporairement les siennes tout comme Bouygues et SFR, l’opérateur de Xavier Niel nous le confirme, le réseau de 81 boutiques de Free est aujourd’hui fermé. A la suite de l’annonce hier soir d’Emmanuel Macron autour de la limitation des déplacements pendant les quinze prochains jours, Free appelle à rester chez soi.

Pour éviter au maximum la propagation du virus, des affiches sur des vitrines de boutiques de l’opérateur indiquaient depuis plusieurs jours aux abonnés et à toute personne de “garder leur distance”.

Les bornes automatiques toujours accessibles dans les maisons de la presse

Pour ceux désirant souscrire une nouvelle offre mobile ou Freebox, le plus simple est de vous abonner par internet voire par téléphone au 1044. L’opérateur nous informe par ailleurs que ses bornes interactives restent accessibles dans les maisons de la presse. Pour trouver la borne la plus proche de chez vous, une carte officielle est disponible sur le site de Free vous permettant une localisation via votre code postal. L’opérateur compte aujourd’hui plus de 1500 bornes reparties dans tout l’hexagone.