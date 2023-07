SFR augmente soudainement le prix de l’abonnement à deux box internet

Une hausse de 2€ la première année pour la Box Power et la Box Premium.

Les hausses n’en finissent pas chez les opérateurs hormis Free, toujours sous couvert de l’inflation et des investissements importants dans les réseaux de nouvelle génération. Mais pas seulement, en février 2023, SFR a emboîté le pas à Free en proposant depuis le cuivre et la fibre au même prix. pour ce faire, l’opérateur en profité pour baisser le prix de ses offres FTTH et augmenter celui de l’ADSL pour proposer un tarif commun.

Mais depuis les hausses se succèdent à nouveau. Son offre fixe la moins chère “Starter”, a vu son tarif augmenter en avril, et aujourd’hui c’est au tour des deux offres haut de gamme de l’opérateur, en tout cas pour les nouveaux abonnés. Il faudra compter 2 euros de plus par mois la première année, c’est-à-dire pendant la période promotionnelle.

La Box Power 2 Gb/s passe ainsi de 27,99€ à 29,99€ par mois même si elle inclut gratuitement Netflix, Disney+ et Amazon Prime pendant 6 mois. En septembre 2022, cette offre était encore affichée à 23€ la première année.

La Box Premium 8 Gb/s voit quant à elle son tarif passer de 33,99€ à 35,99€ par mois avec les mêmes services offerts, pendant cette fois 9 mois. Il y a neuf mois, cet abonnement s’élevait à 32€, soit quasiment 3€ de moins.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox