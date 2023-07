Free annonce l’ouverture prochaine d’une seconde boutique dans un département

Un Free Center ouvrira prochainement ses portes à Laon dans le département de l’Aisne.

Après Saint-Quentin en 2019, l’Aisne va accueillir dans plusieurs semaines ou quelques mois un second Free Center, cette fois à Laon, préfecture du département. Les abonnés et prospects de cette commune de 24 000 habitants pourront donc prochainement découvrir les offres Freebox et Free Mobile et y souscrire tout en étant conseillés par des experts de l’opérateur.

A l’occasion de l’annonce de cette implantation, Free lance les recrutements afin de constituer une équipe. Aujourd’hui 207 Free Centers sont recensés en France métropolitaine. Depuis peu, il propose de reprendre votre ancien mobile directement en boutique et de bénéficier d’une remise immédiate sur votre nouvel achat. Depuis juillet 2021, l’opérateur commercialise directement des smartphones dans son réseau de distribution, en particulier via son offre Free Flex.

