Une opération très spéciale de Free Mobile dans un lieu d’exception de 90 000 m²

Free amène sa 5G au sein du Printemps Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris, un temple du shopping.

Afin d’optimiser la couverture indoor des grands magasins du Printemps Haussmann, une opération spéciale a récemment été coordonnée par les techniciens de Free pour le déploiement des réseaux 5G, 4G et 3G au cœur du plus bel ouvrage parisien dédié au commerce, s’est félicité il y a quelques jours l’opérateur sur son compte Linkedin.

Free dévoile ainsi cette opération de grande ampleur. Durant plusieurs mois, ses équipes dédiées au mobile ont notamment équipé en 5G l’ensemble du Printemps. “Le chantier prévoit l’installation de 72 antennes indoor réparties dans une trentaine d’étages au total”. Prochainement, les équipements actifs seront livrés dans ce grand magasin de 90 000 m2 afin de “finaliser la connexion des bâtiments au réseau 5G avant la mise en service et l’ouverture commerciale prévue à l’automne”, préciset-il.

L’opérateur n’en n’est pas à son premier coup d’essai, il présente régulièrement ses installations pour couvrir certains points particulièrement fréquentés ou pour lesquels la couverture mobile a nécessité de relever un défi comme en 2022 dans les Galeries Lafayette Haussman à Paris, plus grand magasin d’Europe. L’opération avait alors nécessité l’installation d’une baie et d’un local technique dédié à chaque bâtiment composant les Galeries. L’iconique “Coupole” par exemple dispose de 25 antennes omnidirectionnelles dédiées à l’utilisation en intérieur afin de couvrir deux secteurs répartis sur 6 niveaux. La section “Homme” en possède 11 pour 4 niveaux et dans la partie “Maison & Gourmet, comptez 10 antennes omnidirectionnelles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox