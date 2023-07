Orange offre un service TV très utile à certains abonnés Livebox

Lancé en avril 2020, le service d’enregistrement multi-écrans dans le cloud d’Orange est offert pendant trois mois.

L’enregistrement multi-écrans dans le cloud vous permet d’enregistrer jusqu’à 100 heures de contenus et de revoir sur l’écran de votre choix vos programmes. Jusqu’au 16 juillet 2023, ce service est offert durant 3 mois pour les abonnés Livebox ou Open équipés du décodeur TV UHD, n’ayant pas résilié l’option enregistreur TV multi-écrans 100 h dans les 12 derniers mois. Au-delà, ce service sera facturé 4 euros par mois. À noter que cette option est proposée sans engagement et que pour en profiter, il faut détenir une offre internet Orange souscrite après octobre 2018. Pour les abonnés Livebox Up et Max ou Open Up et Max avec décodeur TV UHD cette option est gratuite sur demande.

Vous pouvez enregistrer deux programmes en même temps et visionner le live ou un programme en replay en simultané. Il est également possible d’enregistrer sur TV, mobile, tablette, Clé TV ou PC et visionnez sur tous vos écrans. Orange garanti une durée de stockage de 36 mois pour vos enregistrements. Plus de 150 chaînes sont enregistrables dont les chaînes Canal+ si vous détenez un bouquet. Pour ceux qui auraient besoin de plus de 100 heures d’enregistrements, Orange propose une formule donnant l’accès à 300 heures d’enregistrements. Facturée 2 euros pour les clients Livebox ou Open Up et Max détenant un décodeur TV UHD et 6 euros pour les clients des autres offres internet.

Qu’en est-il des autres opérateurs ?

L’enregistrement TV dans le cloud est disponible chez Free pour tous les abonnés Freebox grâce à Oqee, l’interface Tv de Free disponible sur la Freebox Pop mais également via des applications dédiées pour les abonnés aux autres Freebox. Il offre la possibilité d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes sans surcoût dans le cloud. À noter que si vous dépassez les 100 heures, Free vous facturera 0.02 € par heure d’enregistrement supplémentaire et par mois.

De son côté, SFR propose ce type de service depuis avril 2019. L’option disque dur numérique est incluse dans toutes les offres de l’opérateur avec une capacité de 8 heures ou de 100 heures d’enregistrements. Les décodeurs, SFR Box 8 TV, la box THD 4K, le mini décodeur TV et le Décodeur Plus sont compatibles. Les programmes enregistrés sont disponibles sur le réseau SFR sans limite de durée, du moment que vous n’avez pas résilié le service. Retrouvez également à distance vos enregistrements depuis l’application SFR TV. Depuis mars 2022, tous vos enregistrements sont conservés 30 jours.

Pour finir, Bouygues Telecom propose aussi une option disque dur numérique basique 100 h gratuite ou à 2 € par mois sans engagement selon l’offre souscrite avec décodeur TV Bbox 4K ou Miami. Les enregistrements sont accessibles depuis l’application B.tv et il est possible de faire du multi-écrans jusqu’à quatre appareils. De plus, il est possible d’enregistrer cinq programmes en simultanés sans impacter le débit. Les enregistrements sont stockés durant 12 mois

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox