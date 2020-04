Orange propose un nouveau service d’enregistrement Multi-écrans dans le cloud

Une nouveauté a débarqué discrètement pour les abonnés Orange : la possibilité de réaliser les enregistrements TV dans le cloud et de les consulter sur tous vos écrans, via deux options.

Depuis le 9 avril dernier, deux options sont proposées pour des enregistrements “Multi-écrans” des programmes TV pour certains clients fixe de l’opérateur.

Deux formules pour plus ou moins de stockage

Orange propose ainsi la possibilité d’enregistrer vos programmes TV dans le cloud, pour pouvoir y accéder sur votre téléviseur, smartphone ou tablette directement.

Cette fonctionnalité supplémentaire prend la forme de deux formules auxquelles l’abonné doit souscrire. La première propose ainsi 100h d’enregistrements (soit 240 Go) directement stocké sur le cloud. Vous pouvez ainsi enregistrer deux programmes en même temps et visionner un autre programme en direct ou en replay. Elle est offerte sur demande pour les clients Livebox ou Open Up détenant un décodeur TV UHD, ou proposée à 4€ par mois.

La deuxième formule, plus onéreuse, propose quant à elle 300h d’enregistrement, soit 720 Go. Pour les clients Livebox ou Open Up disposant d’un décodeur TV UHD, l’option coûte 2€/mois, sinon elle revient à 6€ par mois.

A noter qu’Orange précise sur son site que pour profiter de ce service, vous devrez détenir un décodeur TV UHD et une offre internet Orange souscrite après octobre 2018. Le service indique que les enregistrements sont conservés 36 mois, avec plus de 150 chaînes enregistrables.