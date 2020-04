Après des difficultés en 2018, Iliad/Free annonce avoir remonté la pente et affiche ses ambitions pour 2020 : Nouvelle Freebox, 5G, fibre, etc.

Aujourd’hui, en introduction au rapport financier annuel 2019 publié par Iliad, Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad et Xavier Niel, le nouveau Président du Conseil d’Administration du Groupe, ont fait le bilan de l’année passée.

Les deux hommes ne s’en cachent pas et assument avoir enregistré des contreperformances commerciales durant l’été 2018. Mais ils rappellent avoir ” lancé un plan de développement Odyssée 2024 avec deux axes d’action à court terme : d’une part, améliorer notre dispositif commercial tout en conservant l’ADN de Free – innovation, simplicité d’usage, vérité des prix – et d’autre part, gagner en efficacité dans le déploiement de nos réseaux via une refonte de nos processus industriels. Ces mesures nous ont permis d’améliorer sensiblement l’expérience de nos abonnés.” Nous vous livrons en intégralité l’introduction de Thomas Reynaud et Xavier Niel

Le bilan des projets d’Iliad/Free en 2019, et ceux à venir pour 2020, détaillés par les dirigeants du Groupe

En 2019, nous avons poursuivi notre politique d’investissement massif dans nos réseaux fibre et mobile. La fibre est aujourd’hui notre priorité industrielle. Notre Groupe a terminé l’année avec près de 14 millions de prises commercialisables. Nous sommes désormais présents dans chaque département métropolitain et presqu’un foyer sur deux a accès à la fibre Free. Mieux, en 2019, nous sommes devenus leader sur les recrutements de nouveaux abonnés fibre. Grâce à la fibre, au succès de la FreeBox Delta et à la refonte de notre politique commerciale, nous avons par ailleurs pu enregistrer de nouveau, cette année, des recrutements nets positifs sur notre activité fixe.

En ce qui concerne le mobile, nous sommes, en 2019, le 1er opérateur en nombre de nouveaux sites déployés sur le territoire national, avec un accent particulier mis sur la fréquence 700 et l’anticipation de la 5G. En conséquence, lors du dernier trimestre 2019, pour la première fois en deux ans, notre nombre net d’abonnés mobile est reparti à la hausse.En Italie, plus de 5 millions d’abonnés nous font désormais confiance. Fait remarquable, la marque iliad Italia est déjà la marque de téléphonie mobile préférée des italiens. Forts de ces résultats, nous allons en 2020 poursuivre sur notre lancée et améliorer notre rentabilité. Nos investissements dans le réseau vont en effet nous permettre d’accueillir des volumes de données de plus en plus importants pour nos abonnés. De nombreux indicateurs montrent donc que le Groupe iliad est sur la bonne voie.

En parallèle, nous avons cette année préparé notre avenir, en signant deux partenariats stratégiques qui, tout en renforçant notre structure financière, vont nous permettre d’aller encore plus vite et plus loin dans le déploiement de nos réseaux sur tous les territoires. En mai, nous avons conclu avec Cellnex un partenariat industriel visant à accélérer le déploiement de nos réseaux 4G et 5G en France et en Italie. Notre Groupe a ainsi cédé 70 % de On Tower, société gérant les activités d’infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et près de 2 200 sites en Italie.

En septembre, nous avons annoncé la signature d’un partenariat exclusif avec InfraVia pour accélérer le déploiement de la fibre optique (FTTH) dans les zones de moyenne et faible densité en France, soit environ 26 millions de lignes, via une société dédiée baptisée Investissement dans la Fibre des Territoires (IFT).

En 2019, nous avons célébré les 20 ans de Free. Nous avons construit un Groupe unique, qui compte aujourd’hui 11 000 collaborateurs et 25 millions d’abonnés en France et en Italie. Mais le succès, pour nous, ne se résume pas à être performants et efficaces d’un point de vue économique. Nous devons aussi et surtout être responsables en matière sociale, sociétale et environnementale.

Comme tout acteur économique, iliad est confronté à cette question : comment produire dans un monde dont les ressources s’appauvrissent à tel point que l’avenir paraît incertain ?

Depuis plusieurs années, nous prenons des initiatives fortes pour limiter notre empreinte environnementale : recours systématique à du plastique recyclable pour nos Freebox, limitation de l’avion dans notre chaîne logistique, conception de solution de recyclage de la chaleur de nos data centers, nouvelle politique de sélection de nos véhicules, recherche de l’efficacité énergétique de nos équipements actifs… Nous mesurons également de manière fi ne, depuis de nombreuses années, nos émissions de carbone et identifions les possibles leviers d’actions. Mais nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité d’aller plus loin encore, en poursuivant nos efforts vers toujours plus d’efficience énergétique et en définissant un chemin vers la neutralité carbone.

En 2020, nous poursuivrons aussi la montée en puissance de notre plan de développement stratégique Odyssée 2024. L’année s’annonce d’ores et déjà comme bien remplie, avec une nouvelle Freebox, notre arrivée avec des offres simples et compétitives sur le marché prometteur du B2B, le lancement de la 5G, ainsi que des investissements stratégiques dans nos datacenters par le biais de Scaleway