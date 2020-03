Free Mobile : fin du boost, retour à 50 Go pour le forfait “Série Free”

Retour à la normale pendant quelques semaines pour le forfait “Série Free”.

Après avoir augmenté de 10 Go le temps d’une semaine son offre “Série Free”, passée à 60 Go, l’opérateur applique à nouveau sa formule habituelle comprenant 50 Go en France métropolitaine à 9,99€/mois pendant un an, sans date de validité pour les nouvelles souscriptions.

Pour le reste, rien ne change dans cette offre sans engagement. Intercalée entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, celle-ci comprend également appels, SMS et MMS illimités, mais aussi 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G.

A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

A noter que l’opérateur de Xavier Niel applique une date de validité uniquement lorsqu’il gonfle la data de son forfait, à savoir une fois par mois durant 7 jours.