Incident réseau en cours sur une partie du réseau Free : la Haute-Savoie largement touchée

Depuis plus de 4 heures, une partie du réseau fixe Free est hors service. Selon Free-reseau.fr, ce sont 73 DSLAMs qui sont actuellement injoignables en Haute-Savoie

Les abonnés concernés n’ont plus de connexion et n’ont donc plus accès aux différents services de la Freebox et restent souvent bloqués en étape 6. Ces incidents peuvent également impacter les services mobiles sur ces mêmes zones. Pour le moment et comme à l’accoutumée, il n’y a pas d’information concernant la cause du problème ni le délai de rétablissement des services. Mais souvent, ce genre de problème très localisé est consécutif d’un rupture d’un lien en fibre optique. Nous vous tiendrons informés dans cet article de l’évolution du problème.