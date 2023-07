Promotion : Free vous annonce avoir “l’allié idéal pour vos vacances cet été”

Les abonnés Free Mobile bénéficient de 411€ de réduction sur le Samsung Galaxy Z Flip4. L’opérateur leur envoie un mail pour les informer.

C’est les soldes chez Free Mobile avec ses “Merci days” jusqu’au 25 juillet. L’opérateur propose des remises, des bonus de reprise et des offres de remboursement sur une large sélection de smartphones allant des plus haut de gamme aux appareils destinés à des budgets plus modestes. Au total, ce sont plus 30 références qui sont concernées.

Afin de promouvoir son opération, Free envoie un mail à ses abonnés Free Mobile en leur proposant une offre intéressant sur un smartphone atypique et haut de gamme : “Nous avons l’allié idéal pour vos vacances cet été !Découvrez le Galaxy Z Flip4.

Puissant, pliable, à la fois grand et compact, il offre une ergonomie parfaite. Solide, résistant à l’eau, avec des possibilités photos à 360° et une autonomie longue durée”, indique Free avant de parler prix.

Ce modèle 128 Go est proposé aux nouveaux abonnés avec 210€ de remise sur demande en remplissant un formulaire reçu par email jusqu’au 25 juillet ainsi que de 200€ de remise immédiate. En déduisant ce remboursement et cette remise, le Samsung Galaxy Z Flip4 est affiché à 1€, puis à 24,99€/mois pendant 24 mois via Free Flex. l’option d’achat s’élève à 98€.

Pour les abonnés actuels, l’opérateur propose un avantage, la remise immédiate est de 330€, alors que l’ODR s’élève à 80€. Le premier paiement avant le remboursement su demande sera donc moins élevé. Au comptant, ce modèle passe de 1109€ à 779€ sans compte l’offre de remboursement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox