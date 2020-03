NRJ Mobile : un forfait 60 Go sans engagement à 5,99 euros par mois

Appartenant à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile virtuel en France, la marque NRJ Mobile propose un nouveau forfait mobile en série limitée.

Jusqu’au 11 mars, NRJ Mobile commercialise en effet un forfait mobile sans engagement à 5,99 euros par mois. Le tarif promotionnel vaut pour les 6 premiers mois, avant un passage au tarif de 16,99 euros par mois.

Pour l’usage en France Métropolitaine, le forfait NRJ Mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe data de 60 Go avec un débit allant jusqu’à 100 Mbit/s en 4G. Il vous accompagne aussi dans le reste de l’Union européenne et dans les DOM, proposant les appels, SMS et MMS illimités, mais également une enveloppe data de 5 Go.

Notez qu’il faudra payer 10 euros pour la carte SIM triple découpe au moment de la commande et que l’offre est réservée aux particuliers pour toute nouvelle souscription.