Huawei ouvre sa première boutique en France

Loin du conflit avec les Etats-Unis, en France, Huawei a ouvert sa première boutique physique à Paris.

L’ouverture a eu lieu en face de l’Opéra de Paris, jeudi 5 mars 2020. ll s’agit de la cinquième boutique en Europe du fabricant, qui doit consolider et reconquérir le marché de l’UE après ses déboires avec les USA.

Une boutique Huawei moderne, dans un immeuble haussmannien.

Le nouveau “flagship store” se trouve 9 rue des Capucines à Paris, et a ouvert après deux ans de travail. On y trouve des présentoirs recouverts de marbres, sur lequels sont exposés les smartphones, PC, tablettes et même d’autres appareils connectés de la marque Huawei.

Ce n’est pas le premier fabricant de smartphone chinois à se lancer en France niveau boutique. Depuis 2018, Xiaomi s’est implanté dans l’Hexagone avec notamment un magasin situé sur les Champs-Elysées, aux côtés de Samsung et d’Apple.

Cette implantation ne remet pas en cause la distribution des smartphones chez les opérateurs télécoms. Comme l’explique le PDG Europe chez Huawei Consumer : “Ce flagship store, c’est un petit pas dans notre stratégie de distribution, mais c’est un énorme pas pour l’expérience utilisateur. L’idée n’est pas tant de vendre nos produits, que de créer de l’engagement. “

Même si l’on peut penser qu’en ce moment, Huawei aurait bien besoin d’écouler ses stocks. Face aux sanctions des USA l’empêchant notamment de proposer les services Google, de nombreux consommateurs réfléchissent à deux fois avant d’acquérir un smartphone de la marque. La part du marché de Huawei en Europe de l’Ouest serait ainsi passé de 20% fin 2018, à 13% en 2019. Si en France, il représente encore 18.8% du marché, Huawei a besoin de redorer son blason en Europe.

Source : Les Echos