Clin d’oeil : Anne Hidalgo fait campagne à Station F, Xavier Niel est “free” pour l’occasion

Opération séduction pour Anne Hidalgo hier dans le phare de la tech française avec comme hôte, Xavier Niel.

Actuellement en pleine campagne pour les élections municipales qui se tiendront le 15 et 22 mars prochain, la maire de Paris a fait son retour à Station F moins de 3 ans après avoir participé à son inauguration. Anne Hidalgo a présenté tout sourire ses propositions pour le numérique et l’innovation à Paris, avec sans surprise des mesures à destination des startups. Il a été aussi question de réfléchir à quelle souveraineté numérique pour demain et quelle efficacité du service public. Au programme également de cette matinée, le partage des données, le rapport de force avec les grands opérateurs et les libertés individuelles.

Aujourd’hui plus de 5 600 jeunes startups sont recensées à Paris, la capitale représente environ 40% de la création dans tout l’écosystème en France et pourrait à l’avenir devenir la capitale européenne en la matière. La fédération de startups France digitale le sait et a récemment communiqué une liste de propositions aux candidats comme par exemple accéder à des bureaux à moindre prix, faciliter les expérimentations dans l’espace public ou encore accéder plus facilement à la commande publique. Reste à savoir quel candidat va plus séduire les jeunes pousses ! En tout cas, si Xavier Niel s’était présenté aux municipales, il aurait remporté tous les suffrages côté des startupeurs.