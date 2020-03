Facebook : le réseaux social a fait le ménage dans les comptes grâce à l’intelligence artificielle

Facebook livre bataille contre les faux comptes sur sa plate-forme. Le réseau social de Mark Zuckerberg en a ainsi supprimé 6,6 milliards en 2019.

Afin d’assainir sa base de comptes, Facebook compte sur l’intelligence artificielle. Le géant des réseaux sociaux a ainsi parlé de son nouvel algorithme Deep Entity Classification, mais surtout de ses performances. En 2019, l’outil a permis la suppression de 6,6 milliards de faux comptes.

Pour cela, l’outil va au-delà des seules informations fournies et surveille les comportements et interactions avec les autres comptes. L’intelligence artificielle scrute notamment le nombre d’invitations envoyées, les contacts établis, la fréquence des communications avec ces contacts, les pages suivies ou encore les activités sur les groupes. En tout, elle s’intéresse à plus de 20 000 “caractéristiques profondes”.

Reste que la bataille est loin d’être terminée pour Facebook avec de faux comptes créés tous les jours. Le réseau social estime d’ailleurs qu’environ 5 % des comptes sont des faux.

Source : Siècle Digital