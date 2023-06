Abonnés Freebox : de nouveaux films débarquent gratuitement le 23 juin sur Oqee Ciné

Rendez-vous ce vendredi 23 juin pour profiter de 5 films supplémentaires sur votre TV ou d’autres supports grâce à Oqee Ciné.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme chaque semaine, les équipes d’Oqee Ciné intègrent de nouveaux contenus, voici un tour d’horizon.

Ennemis Rapprochés, un thriller américain avec Brad Pitt et Harrison Ford. Le premier devient un membre important de l’IRA provisoire en Irlande qui se rend aux USA pour acheter des missiles à trafiquant. Le second, dans le rôle d’un policier l’accueillera à son arrivée à New-York. Pour l’anecdote, le tournage du film au milieu des années 90 a d’ailleurs été théâtre de nombreux désaccords et tensions entre les deux acteurs.

Fast Life, une comédie française de Thomas Ngijol qu’on retrouve devant et derrière la caméra. Le pitch tient en trois phrases : “Aller toujours plus loin, plus vite, pour briller aux yeux des autres : telle est sa devise. Franklin est un trentenaire mégalomane obnubilé par l’envie de briller à n’importe quel prix. Il devra choisir entre devenir un homme ou continuer à vivre la Fastlife.”

21 & Over : vous aimez Miles Teller ? Même ivre à 21 ans ? Dans ce film, il s’appelle Justin et c’est son anniversaire alors deux de ses amis l’emmènent dans une grande fête de carabins. Une bière en appelant une autre, la soirée tourne à la débauche. Des événements pathétiques vont en découler.

Si j’étais toi : un film de Vincent Pérez pas très joyeux. Un couple modèle et solide, une fille de 16 ans, un drame en voiture, Hannah et Samantha tombent dans le coma. L’une se réveille mais pas l’autre. Un phénomène étrange se produit, et si l’esprit de l’un ne s’était pas glissé dans celui de l’autre ?

L’An 1, des débuts difficiles : une comédie d’aventure réalisée en en 2009 par Harold Ramis avec Jack Black, Michael Cera. Au début de notre ère, deux “chasseurs-cueilleurs” sont bannis de leur village natal. Nuls en chasse, feignants et très peureux, le duo va se retrouver dans un environnement hostile sans savoir où aller. Plongée dans l’inconnu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox