Li-Fi : Huawei avance ses pions dans la technologie de transmission par la lumière

Le Li-Fi reste un marché de niche à l’heure actuelle. Huawei décide de commencer à se positionner avec une solution pour le secteur hospitalier.

Si le Li-Fi (Light Fidelity), une technologie de communication sans-fil basée sur des variations de lumière imperceptibles à l’oeil nu pour offrir du très haut débit, fait l’objet d’expérimentations depuis une paire d’années, son exploitation commerciale reste encore marginale. On peut citer la solution Lifi Power annoncée en 2019, qui laisse envisager une connexion 100 Mbit/s par passager à bord des avions pour regarder des films ou jouer en 4K.

Plus récemment encore, ce mercredi, le géant chinois Huawei a annoncé un partenariat avec la société allemande Schnell, afin de proposer la technologie dans les lieux sensibles que sont les hôpitaux. La solution s’adresse plus précisément aux salles d’opération, là où le Wi-Fi est persona non grata, pendant que le Wi-Fi continuerait d’être utilisé dans les parties communes et les chambres des patients.

Selon Sudhir Shreedharan, chez Schnell : “Le Li-Fi, c’est le futur. La santé va être le premier secteur à adopter cette technologie”. Et d’ajouter qu’”à mesure que l’Internet des objets entre dans les salles d’opération, le Wi-Fi va vite devenir obsolète”.

En plus d’avoir de l’avance par rapport à ses principaux concurrents Ericsson et Nokia sur le dossier de la 5G, Huawei devient aussi le premier équipementier télécom à proposer une solution Li-Fi. Un marché en devenir, qui devrait croître de 64 % chaque année, pour arriver à 93 milliards de dollars en 2026.

Sources : Les Echos et 01net