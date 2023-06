Près d’un tiers des petites et moyennes entreprises touchées par une cyberattaque en 2023

Le groupe Apave, en partenariat avec Free Pro et iTrust, racheté par Free Pro en avril dernier, ont publié une nouvelle étude se penchant sur la problématique de la cybersécurité dans l’entreprise.

Les attaques informatiques se diversifient et touchent de nombreux acteurs, y compris les plus modestes. Selon l’étude réalisée sous l’égide de la Fédération Française de la Cybersécurité, 39% des PME interrogées et 14% des TPE ont été victimes d’une cyberattaque.

Des chiffres inquiétants alors que 93% des TPE/PME n’ont pas de budget dédié à la cybersécurité. 1 TPE sur 3 pense ne pas être une cible potentielle pour les hackers. “Cette proportion élevée est révélatrice de l’effort pédagogique à mener pour sensibiliser tous les acteurs du tissu économique” développe l’étude.

Parmi les entreprises ayant été attaquées, 62% ont pris de nouvelles mesures après avoir subi une indisponibilité des systèmes et services, un vol de données ou une perte financière. Toujours selon cette même étude menée entre avril et juin 2023, 100 % des entreprises victimes ont subi une perte financière directe ou indirecte et seulement 10 % ont été indemnisées par leur assurance.

