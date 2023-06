Orange lance ses “Plus que forfaits” et c’est moins bien

L’opérateur historique dévoile aujourd’hui des nouvelles offres mobiles limitées pour l’été, avec engagement et une offre de streaming offerte pendant 6 mois.

Après avoir retiré l’engagement de ses forfaits mobiles en octobre 2021, Orange revient à la charge et lance aujourd’hui ses “Plus que forfaits”. Concrètement, il s’agit d’offres en série limitée disponibles jusqu’au 16 août 2023, avec un engagement de 24 mois et 6 mois de Deezer Premium offert.

Elles sont au nombre de trois avec un forfait 40Go 4G pour 28.99€/mois, un forfait 200 Go 5G à 32.99€/mois pendant un an puis 44.99€/mois et une offre 240 Go 5G à 64.99€/mois.

Ces forfaits sont également présentés permettant de bénéficier de mobiles à prix avantageux. En cherchant à souscrire, on peut en effet voir des offres spéciales et des tarifs à plus petit prix comme le Galaxy Z Flip 4 Edition Margiela à 1059€ au lieu de 1359. Il est donc bien plus intéressant d’opter pour cette offre si vous souhaitez changer de téléphone en même temps, le coût des offres en lui-même n’étant pas des plus alléchants si on le compare au reste du marché.

Car dans cet engagement de 24 mois, il faut compter 18 mois à payer pleinement l’option Deezer Premium à 10.99€/mois, sauf si vous souhaitez la résilier. À titre de comparaison, l’option Deezer Premium est actuellement proposée aux abonnés Orange mobile et fixe à 1€ pendant trois mois, là encore sans engagement.

En somme, ces “Plus que forfait” sont tout de même assez onéreux et ne présente pas beaucoup de réels avantages pris seuls. La remise sur des smartphones peut cependant s’avérer intéressante, mais ceux cherchant un bon plan peuvent se retrouver plus que déçus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox