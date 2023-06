La nouvelle offre 5 Go à 4,99€/mois de Free Mobile, des atouts et inconvénients

Une offre très séduisante qui comporte malgré tout quelques limitations.

Après avoir perdu de 325 000 abonnés à son forfait 2€ en 2022, Free Mobile cherche à séduire aujourd’hui à séduire au-delà de sa stratégie de montée en gamme avec l’enrichissement de manière indirecte de son offre d’entrée de gamme. Le 31 mai, l’opérateur a lancé un nouveau booster attractif comprenant 5 Go de data avec appels illimités à 2,99€/mois à destination des nouveaux et des abonnés actuels à son petit forfait. Une option payante qui laisse le choix aux utilisateurs pour qui les 50 Mo et les 2h d’appels par mois ne seraient plus suffisants. Au total, le forfait revient à 4,99€/mois. Alors quels sont les atouts et inconvénients de cette offre ?

Parmi les éléments positifs, l’opérateur permet pour la première de profiter de la 4G de manière confortable, 5 Go au lieu de 1Go (précédent booster), cela change la donne en matière d’usage (streaming audio, YoutTube, visio). Autre point fort, les abonnés Freebox peuvent ainsi en profiter de ce forfait boosté à seulement 2,99€/mois grâce à leur avantage Freebox. Cela en fait l’offre la plus attractive du marché sur ce segment.

Les inconvénients

Cette option booster 5 Go reprend hélas les défauts du forfait historique à 2€. Le forfait n’est pas bloqué et il vous en coûtera au-delà des 5 Go consommés, 0,05€/Mo. Free permet malgré tout de cocher une case lors de la souscription “bloquer le hors-forfait internet”. Il aurait été préférable que ce soit automatique.

Sinon, l’Espace abonné Free Mobile permet en effet de désactiver la data mobile sur le forfait. Cela se passe dans la rubrique “Mes options” et l’option “Services de données”. La désactivation est visible dans la foulée sur l’écran du smartphone avec la modification du logo réseau et l’impossibilité de surfer ou recevoir des e-mails (sauf dans le cas d’une connexion Wi-Fi établie). Autre point négatif, ce forfait bien que 4G ne permet pas d’utiliser la VoWiFi et la VoLTE de Free Mobile, ces technologies sont réservées pour le moment aux abonnés au forfait 210 Go de l’opérateur.

Enfin, les abonnés actuels au forfait 2€, qu’ils aient opté ou non pour un booster depuis son lancement en septembre dernier, peuvent profiter en migrant mais il y a un hic, ils devront payer cette bascule 10€. Free considère cette option comme un nouveau forfait, et applique des frais d’activation qui équivalent au prix d’une carte SIM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox