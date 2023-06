Clin d’oeil : Orange a recyclé 206 000 téléphones pour confectionner les 1491 médailles de la Coupe du Monde de Rugby 2023

Les médailles d’or, d’argent et de bronze les plus vertes de l’histoire.

À 100 jours du match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, les médailles de la Coupe du Monde de Rugby 2023 ont été officiellement dévoilées à la Monnaie de Paris, là où elles ont été dessinées, gravées et frappées. Grâce à Orange, sponsor officiel de l’événement, plus de 200 000 téléphones ont pu être collectés et recyclés pour permettre leur confection.