Du changement pour la TV d’Orange, de nouvelles chaînes débarquent sur les Livebox

L’opérateur a lancé un nouveau plan de service pour ses abonnés Livebox, plusieurs nouvelles chaînes viennent d’être ajoutées.

Abonnés Orange, à vos zappettes, il y a du changement. Plusieurs chaînes viennent en effet d’être intégrées aux offres TV de l’opérateur historique et d’autres changements ont été observés.

La première arrivée est Sqool TV incluse est disponible sur le canal 217. Cette chaîne sur l’éducation et le numérique s’est donné pour mission de faire découvrir au grand public les initiatives les plus novatrices qui concourent à la transformation numérique de l’école. Elle regroupe 7 thématiques : vie scolaire, extra-scolaire, numérique, examens, orientation, salle des profs et parentalité.

D’autres chaînes régionales ont été ajoutées comme Cannes Lerins TV, s’intéressant à l’actualité du bassin Cannois, que vous pouvez découvrir sur le canal 365. Vous pouvez également essayer Puissance TV sur le canal 373, qui propose l’actualité locale en Haute-Marne.

La chaîne Real Madrid TV a également été intégrée au bouquet espagnol, sur le canal 442. A noter pour les abonnés Deezer, l’accès au service est passé sur le canal 170 de la Livebox.

