Nouveau : l’offre Netflix avec pub à 5,99€/mois débarque sur les Freebox

Après SFR, Free permet à ses abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop de souscrire à l’offre AVOD de Netflix et d’en profiter via leur player.

Pour les petits budgets à l’heure où le partage de compte est devenu prohibé, l’offre “Standard avec pub” de Netflix débarque sur les Freebox Pop, Révolution et mini 4K. Ce 26 mai, un bandeau publicitaire a fait son apparition sur le portail web de Free ne laissant aucune part au doute : “Nouveau, Netflix en option à partir de 5,99€”, peut-on lire, c’est bel et bien le prix de la toute dernière offre du mastodonte de la SVOD.

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Espace Abonné Freebox, dans la rubrique Télévision, puis Netflix. Parmi les abonnements proposés, la formule avec publicité est désormais disponible, un simple clic et le tour est joué. Autre possibilité, souscrire directement depuis l’interface TV. Free nous l’a confirmé, la formule n’est pas disponible sur la Freebox Delta, laquelle inclut déjà l’abonnement à Netflix Essentiel.

Lancée en novembre dernier en France, l’offre “Essentiel avec Pub”, rebaptisée “Standard avec pub” récemment, permet d’accéder à une grande partie du catalogue de Netflix à un tarif plus abordable en échange du visionnage de publicité. Sa disponibilité sur divers appareils du marché reste encore limitée, bien que l’Apple TV 4K ait récemment été rendue compatible. Du côté des opérateurs, SFR est le premier à avoir lancé cette offre sur ses box en avril tout en l’offrant 6 à 9 mois à certains abonnés.

Le mois dernier, Netflix a d’ailleurs enrichi son offre, toujours au même prix. Les abonnés peuvent bénéficient depuis des films et séries de la plateforme en 1080p contre 720p auparavant, et même regarder un contenu pendant qu’un proche en visionne un autre sur un appareil différent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox