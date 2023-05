Google permet le lancement des jeux Android sur PC en France

Après avoir longuement été réservée à quelques pays, la solution Google Play Games pour PC permettant de jouer à des jeux Android est lancée en Europe.

Il s’agit encore d’une bêta, mais ce sont près de 100 jeux qui sont désormais disponibles. L’application Widows qui permet d’accéder à des jeux Android nommée Google Play Games peut dorénavant être téléchargée via un site web dédié.

S’il était déjà possible d’utiliser des apps Android sur un ordinateur tournant sou Windows 11, c’était mission impossible sur Windows 10. Il est cependant nécessaire d’avoir une configuration un minimum solide avec un SSD avec 10 Go d’espace disponible, 8 Go de RAM, un GPU Intel UHD Graphics 630, un processeur à 4 cœurs physiques.

Parmi les titres présents, on peut voir 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run : Kingdom et Evony : The King’s Return… Il s’agit ici d’une émulation mais l’application permet la synchronisation des données entre PC et mobile, de quoi continuer votre partie même en changeant d’appareil.

