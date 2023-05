Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 7 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Et cette semaine sera chargée en adrénaline sur OQEE Ciné. Vous pourrez ainsi retrouver dès demain Ryan Gosling en prof d’Histoire accro à la drogue dans Half Nelson, Melanie Griffith joue un jeu érotique pervers dans Body Double de Brian de Palma, Kelly Reilly est la directrice sexy d’une école aux pratiques pour le moins étranges dans Innocence et un jeune couple s’offre un bel androïde troublant de réalisme dans Life Like.

Sensations fortes aussi pour ceux qui ont le courage de sortir du rang : le Gay Best Friend du lycée sort du placard, les pompiers de l’unité 62 à New York affrontent le pire dans Rescue Me, les héros du 11 septembre et le Légionnaire accepte la mission impossible de rejoindre l’armée de Mickey Rourke, seul espoir de sauver ses frères d’armes romains des troupes parthes.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox