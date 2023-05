Cdiscount Mobile dégaine un forfait 100 Go à moins de 10€

Un forfait 100 Go à moitié prix pendant un an chez Cdiscount Mobile. Pas de 5G au programme, par contre.

Une grosse quantité de data à prix cassé, voici ce que propose Cdiscount Mobile sur son site. Il met en effet en avant un forfait avec 100 Go (débit ajusté au-delà) utilisables en 3G ou 4G à seulement 9,99 euros par mois.

Sans engagement, le forfait de Cdiscount Mobile intègre par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité. Il prévoit également une enveloppe data pour le roaming, avec 13 Go disponibles depuis l’Europe et les DOM. Chose à noter : la carte SIM triple découpe, payable à la commande, coûte exceptionnellement 1 euros.

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel qui utilise les plus grands réseaux de téléphonie mobile. Il appartient au groupe Bouygues Télécom Business Distribution et profite donc du réseau mobile de Bouygues Télécom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox