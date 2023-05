2,3 millions de mineurs ont consulté chaque mois des sites pornographiques en 2022 et fréquentent le plus Pornhub

En 5 ans, le nombre de mineurs consultant les sites pour adultes a augmenté de 36%.

Ce jeudi 25 mai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude menée en partenariat avec Médiamétrie. Cette étude se penche sur la fréquentation des sites “adultes” par les mineurs. Il en ressort que 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pour adultes et y passe plus de 50 minutes en moyenne chaque mois.

Entre 2017 et 2022, ils sont 600 000 mineurs supplémentaires à se rendre sur des sites pour adultes via un ordinateur, un smartphone ou une tablette numérique. Comme l’indique l’Arcom : “on est vraiment sur une consultation de masse des sites pornographiques par les mineurs, (…) qui se fait essentiellement sur les smartphones, c’est-à-dire hors du regard parental”.

“Ces mineurs sont encore plus jeunes que ce qu’on pensait”

En effet, l’étude révèle que 51% des garçons âgés de 12 à 13 ans regardent des sites à caractères pornographiques chaque mois et 21 % des garçons de 10-11 ans. Du côté des filles, jusqu’à 11 ans le pourcentage est non représentatif, on dénombre tout de même 31% de ces dernières dans la tranche d’âge de 12 à 13 ans. Ce chiffre diminue jusqu’à la majorité alors qu’il est en hausse pour les garçons.

Pornhub est le site le plus fréquenté tout âge confondus sur un total de 179 sites étudiés. Les mineurs représente 17% de l’audience de ce sites contre 12% en moyenne pour les autres sites du même genre.

Des associations sur le fondement de la loi sur les violences conjugales de juillet 2020 ont saisis l’Arcom. L’Autorité à donc mise en demeure quinze sites dont Pornhub pour qu’un véritable contrôle de l’âge soit mis en place. De plus l’Arcom a saisi la justice pour demander le blocage de sept de ces sites. Une décision est attendue pour le 7 juillet prochain.

En parallèle, avec sont projet de loi pour “sécuriser et réguler l’espace numérique”, le gouvernement souhaite donner plus de pouvoir à l’Arcom dont celui de bloquer les sites pornographiques qui ne vérifie pas correctement l’âge de leurs visiteurs, sans passer par la décision d’un juge.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox