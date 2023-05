Freebox : Roland-Garros débarque sur Prime Video pour une troisième édition

Comme en 2021 et 2022, les abonnés Prime pourront accéder sans surcoût aux sessions de soirée du tournoi du Grand Chelem parisien qui se tiendra du 28 mai au 11 juin prochain. En amont du coup d’envoi, des matchs de qualification sont diffusés actuellement sur la plateforme.

Un tournoi phare et deux diffuseurs. En mars 2023, la Fédération Française de Tennis a prolongé sa collaboration avec France Télévisions et Prime Video pour la diffusion de Roland-Garros jusqu’en 2027. Si pour la première fois depuis 2004, le prestigieux tournoi ne verra pas Raphael Nadal fouler sa terre battue, Amazon est quant à lui de la partie pour la troisième année consécutive.

Le géant américain détient les droits exclusifs de l’intégralité des matchs des 10 sessions de soirée qui débutent le 29 mai à partir du premier lundi du tableau principal, ainsi que tous les matchs du court Simonne-Mathieu (à partir du 28 mai) . “Nos matchs de soirée sont une sélection des meilleurs matchs simple de la journée”, rappelle le géant américain. Le service retransmettra également de manière partagée avec France Télévisions les demi-finales et des finales simples mais aussi doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte.

“Les matches seront disponibles en replay dans les 15 minutes suivant la fin du match sur la page dédiée au tournoi. Vous pourrez également y retrouver les meilleurs moments du match”, précise Prime Video.

Et ce n’est pas tout puisque depuis le 22 mai et ce jusqu’au 26 mai, les abonnés Prime peuvent regarder les matchs des deux meilleurs courts pendant la semaine des qualifications.

Afin de profiter de la compétition de manière optimale, de nombreux supports sont compatibles avec Prime Video comme les smartphones et tablette (iOS et Android), les navigateurs web les consoles de jeux compatibles (PS3, PS4, PS5, Xbox One), ou encore les décodeurs et lecteurs multimédias (Google Chromecast, Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free, Apple TV 4K et Apple TV 3e et 4e génération ), les smart TV, sans oublier les appareils Amazon tels que Fire TV et la tablette Fire. L’abonnement à Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox