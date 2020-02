Best-Of des Freenautes: vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange l’écolo : des avis mitigés

Un abonné Orange a remarqué que l’opérateur historique semblait désactiver certaines bandes-fréquences la nuit en semaine pour faire des économies d’énergie. Bonne mesure pour l’environnement, ou excuse pour faire des économies d’argent ? La question se pose.

Mais effectivement, autant garder le positif ; ça économise de l’énergie, peut importe la motivation première d’Orange. Surtout quand on sait que l’opérateur historique représente 0.5% de la consommation énergétique en France.

Il a trouvé l’astuce pour réduire les frais de Netflix, les investisseurs le détestent !

Pourquoi faire une école de commerce quand on a l’esprit de DG33600 ? Netflix cherche à réduire les obligations d’investissements imposés par le futur projet de loi audiovisuelle. En effet, le géant devra investir 25% de son chiffre d’affaires français dans des productions européennes ou françaises. Mais nos Freenautes ont la solution pour que Netflix paye moins : réduire son chiffre d’affaire ! De rien, c’est gratuit, ils sont comme ça nos lecteurs.

La SVOD Française attendue de pied ferme !

Vous êtes taquins. Si Amazon Prime Video vient de débarquer sur la Box 8 de SFR, certains se posent vraiment la question de l’arrivée de Salto sur les box ! Ou presque… Vous vous en fichez vraiment du “Netflix français” ? Le pauvre…

A noter que normalement, à son lancement, Salto ne sera disponible qu’en OTT !

Nos Freenautes sont cinéphiles

Netflix propose dorénavant un Top 10 quotidien des Français pour les films et les séries les plus populaires directement sur son interface. Si pour certain, ce sera l’occasion de découvrir ce qui est tendance en ce moment et peut aider à se décider d’autres se fichent un peu de suivre les modes. L’occasion pour Toto, lecteur cinéphile, de faire une petite blague…

Mais Toto, le titre du film c’est “LE goût des autres” ! 😉 Pour ceux qui ne connaissent pas, une petite bande annonce ci-dessous.