Amazon Prime Video débarque pour tous les abonnés SFR détenteurs de la Box 8

SFR étend l’accès au service de SVOD d’Amazon qui est désormais disponible sur la SFR Box 8.

Un mois auparavant, SFR lançait son option pour bénéficier d’Amazon Prime Video via SFR pour tous ses abonnés, fixes comme mobile. Cependant, l’application n’était disponible que sur l’un des décodeurs de l’opérateur : La Box 4K de SFR et uniquement pour les abonnés câbles à l’offre SFR THD Power ou Premium. Dorénavant, le service est également disponible sur la Box 8 de SFR, peu importe la connexion et l’offre.

La Box 8 de SFR propose dorénavant Prime Vidéo directement sur votre téléviseur

D’après nos confrères d’Ariase, l’application du service de SVOD d’Amazon est dorénavant disponible pour tous les abonnés SFR disposant de la Box 8. En effet, pour rappel, la Box 8 est proposée en option pour 7€/mois (depuis son récent changement de prix), ce qui signifie que tous les abonnés fixe de l’opérateur peuvent en disposer. Prime Video est ainsi accessible directement depuis le canal 67 sur cette box.

Plus de limitation au niveau de la connexion, tous les abonnés possédant la dernière box de l’opérateur, qu’ils soient en câble, ADSDL ou fibre, peuvent ainsi bénéficier de Prime Video sur leur Box 8. Il faudra donc compter sur 5.99€/mois pour s’abonner via SFR à Prime Video qui s’ajouteront aux 7€/mois de la SFR Box 8. Pour les autres décodeurs de l’opérateur, il faudra patienter et voir si SFR proposera l’application dans les semaines à venir.