Freebox Mini 4K : il est possible d’accéder à une nouvelle plateforme de documentaires mais…

Avis aux abonnés Freebox Mini 4K fans de documentaires engagés, une nouvelle plateforme originale dédiée débarque sur Molotov sous forme de chaîne. Mais il faudra sortir le portefeuille.

Disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Mini 4K, Molotov que l’on ne présente plus, a annoncé hier l’arrivée des documentaires engagés signés Spicee sur sa plateforme aux 10 millions d’utilisateurs. Des centaines de contenus exclusifs du média incisif et optimiste sont ainsi à retrouver, à 4,99€/mois sans engagement. Au programme, du grand reportage et des docs engagés “pour l’avenir de la planète, la cause des femmes partout dans le monde, la citoyenneté et l’éducation, l’accomplissement de soi et la solidarité”, fait savoir Spicee.

Lancé en 2015 par des professionnels reconnus de la télé, la plateforme 100% vidéo se revendique comme un pionnier français du reportage et documentaire original en SVOD.

De son côté Molotov prévoit d’élargir son offre dans les prochaines semaines avec l’intégration de chaînes locales, régionales et étrangères, mais aussi “d’autres surprises”.