5G: la liste des opérateurs candidats aux enchères sera dévoilée demain, avec une possible surprise

L’attribution des fréquences 5G pourraient ne pas être réservées seulement à Orange, Free, SFR et Bouygues. La liste des candidats sera dévoilée demain.

Un ou plusieurs opportunistes pourraient entrer dans la danse ? C’est possible. Dans une interview accordée ce matin à France Culture, Sebastien Soriano, président de l’Arcep a annoncé la nouvelle : “demain, nous aurons la liste de ces opérateurs qui participent à ses attributions”. Et d’ajouter : “on s’attend à avoir les quatre grands opérateurs, et peut-être d’autres ,on verra”.

Pour en avoir le coeur net, il faudra donc patienter encore quelques heures. Une chose est sûre, tous les candidats devront suivre “une procédure de sélection en deux étapes” jusqu’aux enchères en avril.

L’Arcep se prépare donc à lancer les enchères pour la 5G. La procédure d’attribution des fréquences ainsi que les coûts minimums de la 5G ont été dévoilés l’année dernière. Pour rappel, l’attribution des fréquences se fera ainsi : un premier bloc de 50 MHz à prix fixe sera vendu aux opérateurs puis des enchères pour 11 blocs de 10 MHz.

Les autorisations seront actées définitivement au mois de juin 2020 pour un lancement des premières offres commerciales en juillet. Orange est déjà prêt pour se lancer dans la 5G , tout comme Bouygues qui a déjà annoncé lancer ses offres commerciales 5G cet été.