Plus de data, plus de débit, Orange annonce le lancement de sa première offre 5G cet été “à un prix attractif” proche de la 4G

Orange est dans les starting-blocks, dès l’obtention du spectre d’ici fin juin, l’opérateur historique commercialisera sa première offre 5G à un prix abordable non loin de celui de la 4G, avec un peu plus de tout !

Cela se précise. « On lancera notre offre 5G dès l’été probablement vers juin, juillet » révèle ce matin Stéphane Richard, PDG d’Orange sur l’antenne de Radio Classique. Aucun prix déterminé pour le moment par l’opérateur historique mais une chose est sûre, la 5G d’Orange sera « proposée à un prix attractif pour que les gens l’adoptent rapidement mais dans un modèle vertueux qui permet d’avoir plus pour plus, c’est à dire plus de quantité de data, plus débit, pour peut-être un petit peu plus d’argent »

En somme, le prix fixé sera « dans des zones voisines de la 4G » poursuit le patron d’Orange et ne s’appliquera pas en fonction des sommes mises sur la table par l’opérateur lors de l’attribution des fréquences 5G prévues d’ici fin juin : « les acquisitions de fréquences, ce sont des raisonnements économiques sur 20 ans et ce n’est pas cela qui va nous amener à fixer un prix d’offre dès cette année »

Orange prévoit un lancement initial de la 5G dans une dizaine ou quinzaine de grandes agglomérations, en particulier là où il mène des expérimentations en grandeur réelle notamment à Marseille, Lille et Nantes avec à sa disposition plusieurs centaines d’antennes 5G en service.