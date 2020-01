Free a boosté le déploiement de son réseau mobile : découvrez le résultat sur les cartes comparatives

Si Free est toujours dernier en termes de nombre de sites 4G, les dernières données publiées par l’ANFR montrent que Free a fortement accéléré le mouvement, en particulier sur les fréquences 700MHz. Reporté sur une carte, ces données apportent un meilleur éclairage.

Avec 620 nouveaux sites 4G déployés en décembre, Free Mobile a pris la première place et cela a été très souvent le cas au cours de l’année 2019. Mais c’est surtout sur le déploiement d’antennes 700MHz que Free se fait remarquer. Il en a activé pas moins de 1007 nouvelles uniquement sur le mois dernier. Et les précédents étaient du même ordre. Le déploiement des fréquences 700MHz permet de disposer de la 4G+ mais également d’étendre la couverture 4G car ce sont des fréquences plus basses que les 2,6GHz que déployait Free au lancement de la 4G.

Pour ce rendre compte de ce déploiement rapide, @arnaudr a compilé les cartes de couverture des différentes fréquences chez Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Et comme on peut le constater, en rouge sur la carte, avec les antennes activées au cours de l’année 2019, Free a largement changé la donne, en couvrant une grosse partie du territoire en 700MHz. A noter que cette fréquence est systématiquement disponible avec le 1800/2600mhz. A la vue de ce comparatif, Free a de moins en moins à rougir de la comparaison avec ses concurrents

Cliquez sur l’image pour l’agrandir