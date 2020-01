Demo Alexa sur Freebox Delta : Améliorez-vous très simplement avec “un mot en anglais par jour”

Une des nouveautés arrivées avec Freebox Delta est l’intégration d’Alexa. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles sur cet assistant vocal, via l’installation de skills, et Univers Freebox vous propose chaque semaine une démonstration de celles-ci.

Aujourd’hui nous vous présentons “un mot en anglais par jour” (que vous pouvez activer ici), une skill qui vous permet d’apprendre ou de réviser du vocabulaire anglais. Le mot s’affichera également sur le téléviseur connecté à votre Freebox Player, comme vous pouvez le voir sur la droite de la vidéo. Vous pouvez demander à Alexa de répéter le mot en disant “encore” ou apprendre un autre mot en disant “nouveau mot”.

A noter qu’une partie du contenu de la skill est en anglais, Alexa vous parlera en anglais pour que vous habituez à entendre parler anglais :

Hello. Welcome, we will learn English together. -> Bonjour. Bienvenue, nous allons apprendre l’anglais ensemble.

Today, the word that we will learn is … which means … in French. -> Aujourd’hui, le mot que nous allons apprendre est … ce qui signifie … en français.

Découvrez le test de “un mot en anglais par jour”

Pour savoir comment installer une skill Alexa sur votre Freebox Delta, vous pouvez retrouver le tutoriel Vidéo d'Univers Freebox.