Abonnés Free Mobile : un phishing vous invite à récupérer votre cadeau de Noël, tout en cachant son adresse d’expédition

Les abonnés Free Mobile sont les cibles d’un nouveau phishing. Pour mieux passer entre les mailles du filet, l’auteur dissimule l’adresse d’expédition.

Un filou tente d’appater l’abonné Free Mobile avec un e-mail ayant comme sujet “Les cadeaux de Noël vous attendent… !”.

Une fois ouverte, la missive perd rapidement en crédibilité avec le visuel déjà utilisé par de nombreuses tentatives de phishing, le français bancal (“l’Client” ou “Felicitation” sans accent) et l’évocation d’un soi-disant concours pour gagner un iPhone X et un an d’abonnement à Free Mobile lui aussi déjà vu. Bref, on a visiblement affaire à un recyclage d’autres arnaques.

L’affichage de l’adresse vers laquelle pointent les liens et la désinscription passant par une adresse postale hors de France ne viennent que renforcer l’impression d’une arnaque.

Le fait d’avoir une adresse d’expédition dissimulée, car impossible à afficher par des méthodes classiques (sur PC, comme sur mobile), n’inspire pas non plus confiance.

Vous l’aurez compris : direction la corbeille. Rappelons pour terminer que vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/ ou https://www.signal-spam.fr. La société de sécurité Avast a également publié un guide pour éviter de se faire avoir.