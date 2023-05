Safari est désormais le deuxième navigateur web le plus utilisé au monde

Le navigateur de Microsoft perd encore de sa superbe, Safari rafle la médaille d’argent mais est encore bien trop loin de Google Chrome pour l’inquiéter.

L’outil de mesure statistique StatCounter a révélé le classement des navigateurs webs les plus utilisés à travers le globe. En se basant sur un échantillon de 1.5 million d’utilisateurs dans divers pays et secteurs d’activité, il présente les parts de marché occupés par les divers géants du secteur.

Sans grande surprise, Google Chrome reste leader incontesté avec 66.13% de part de marché en avril 2023. C’est au niveau de la deuxième place que le changement le plus significatif peut être observé, puisqu’elle est désormais occupée par le navigateur d’Apple, Safari. Ce dernier occupe 11.87% du marché et remplace ainsi Microsoft Edge, qui représente 11% de part de marché.

En quatrième position se retrouve Firefox avec 5.65% du marché, en recul et pour clôturer le top 5, on retrouve Opera. On notera cependant des différences sur le marché mobile. Si Chrome et Safari gardent la même place, ils n’occupent “que” 63.69% de la part de marché sur smartphone et tablette à eux deux. En troisième position se trouve le navigateur de Samsung, puis Opera et enfin UC Browser.

