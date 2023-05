Smartphones : le gouvernement double le bonus de réparation et étend son champ d’action

Face au manque de succès de la solution lancée par l’État en fin d’année dernière, l’enveloppe proposée pour réparer ses appareils électroniques augmente.

Depuis le 15 décembre 2022, un dispositif d’aide à la réparation a été lancé pour les smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs ou encore tablettes tactiles afin d’allonger leur durée de vie. Cependant, seulement 20 000 personnes ont bénéficié de ce bonus et 500 000€ ont été versés alors que l’enveloppe prévue pour 2023 est de 62 millions d’euros.

Le gouvernement va donc faire évoluer cette aide dès le 1er juillet prochain pour chaque appareil concerné. L’aide à la réparation va donc passer de :

de 15 à 30 € pour un aspirateur, une perceuse ou une trottinette électrique

de 25 à 50 € pour un lave-linge, une tablette tactile ou un téléphone portable

de 30 à 60 € pour un téléviseur

de 45 à 90 € pour un ordinateur portable

De plus, d’autres réparations vont être prises en charge avec le remplacement d’écran d’un smartphone par exemple. « Les éco-organismes refusaient de les prendre en charge jusqu’à présent. Cela changera à compter du 1er juillet », a expliqué Bérangère Couillard, la secrétaire d’État chargée de l’Écologie. De plus, le nombre de réparateurs agréés pour bénéficier de cette aide va être revu à la hausse, notamment en baissant le coût d’obtention du label pour les réparateurs indépendants et les géants du secteur comme Fnac ou Apple pourraient être forcés d’entrer dans le dispositif.

Le bonus est automatiquement déduit lors d’une intervention fournie par un réparateur recensé par l’annuaire “QualiRépar”, de manière lisible.

Source : UFC-Que Choisir

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox