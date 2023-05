Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : toujours plus de box recyclées et de smartphones reconditionnés vendus

Le numérique a l’ambition de devenir de plus en plus respectueux de l’environnement et la tendance se confirme notamment pour les terminaux comme les smartphones ou les box des opérateurs.

Le recyclage et le reconditionnement font partie des grandes actions pour un monde plus écologique. Les smartphones achetés en France proviennent de plus en plus de la filière du reconditionnement et les box des opérateurs sont davantage réutilisées chaque année.

L’Arcep a publié la deuxième édition de son enquête annuelle “Pour un numérique soutenable”, en révélant les indicateurs collectés auprès des quatre principaux opérateurs télécoms pour suivre l’évolution de l’empreinte environnementale du secteur. Elle se base sur les données collectées tout au long de l’année 2021, les chiffres sont donc représentatifs mais ne sont pas forcément les plus actuels, un “retard” de deux ans étant observé sur chaque édition, le temps de traiter les données.

Ainsi, en 2021 sur les 21.3 millions de téléphones mobiles vendus à travers l’Hexagone, 15% sont reconditionnés, contre 13% en 2020. Une différence notable s’établit entre les ventes chez les opérateurs qui n’ont vendu que 4% de smartphones reconditionnés durant l’année. On peut cependant noter une amélioration puisqu’en 2020, pour un volume équivalent écoulé, ce n’étaient que 2% de smartphones qui étaient issus de cette filière. La majorité des ventes de reconditionné se font bien par d’autres distributeurs, avec 22% des 13.2 millions de téléphones vendus par ce biais. De plus, 995 000 terminaux ont été récupérés en vue de les reconditionner au cours de l’année et les initiatives de plusieurs opérateurs, dont Free et Orange, qui mettent à disposition de boîtes en boutique pour y déposer son vieil appareil, entendent faire augmenter ce chiffre.

Nos compagnons de poche électroniques ne sont pas les seuls à faire l’objet d’une attention particulière d’un point de vue écologique. Si les opérateurs mettent de plus en plus en avant leur conception et l’allongement de leur durée de vie, les box et players des opérateurs doivent également être reconditionnés autant que possible. Et la tendance est à la hausse avec 6 millions de serveurs reconditionnés en 2021 contre 4.9 millions en 2019. Le recyclage de ces box est aussi en hausse. De même, les décodeurs sont de plus en plus reconditionnés, leur nombre passant de 3 à 4.5 millions entre 2019 et 2021.

Diverses initiatives ont été présentées pour prolonger les durées de vie des Freebox, Livebox… Ou du moins d’éviter des déchets. Chez Free par exemple, l’opérateur a récemment dévoilé que plusieurs composants de ses box, voire de ses télécommandes, autrefois enfouis puisque non recyclables, étaient dorénavant utilisés pour d’autres usages, parfois très éloignés des télécoms.”3600 tonnes de matières ont été recyclées sur les Freebox en 2022″, annonçait l’opérateur en mars dernier soit une hausse de 30% par rapport à 2021.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox