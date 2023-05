Amazon va lancer un nouveau service de chaînes FAST

Une plateforme réservée aux utilisateurs de ses divers appareils Fire TV.

Les services d’AVOD continuent de se développer et les décodeurs Amazon voient débarquer cette semaine un nouveau service de chaînes FAST. Une réponse à une étude des comportements des clients et à une demande constante de contenu en streaming gratuit, selon la firme américaine.

La disponibilité des diverses chaînes à travers le globe n’a pas été précisée par Amazon, mais elles seront uniquement disponibles sur les appareils tournant Fire TV, l’écosystème du géant pour ses clés et décodeurs. Les chaînes Fire TV permettent de doubler le contenu gratuit financé par la publicité et seront mises à jour en continu, tout au long de la journée, mais aussi intégrée directement dans plusieurs zones de l’interface. Notamment sur la page d’accueil dans l’onglet “gratuit” et dans des catégories spécifiques selon les genres abordés.

On peut noter par exemple l’arrivée de nouvelles chaînes de NHL, Xbox ou encore du média américain TMZ. “Nous proposons une partie de ce contenu [FAST] depuis un certain temps aux clients. Nous les avons aidés à le découvrir dans [l’interface utilisateur] en ayant des rangées de contenu, par exemple dans “Accueil” ou d’autres pages“, explique Charlotte Maines. , directrice de la publicité, de la monétisation, du marketing et de l’engagement pour Fire TV. Elle ajoute que les heures mensuelles de diffusion de ce type de contenu ont augmenté de 300%, preuve de l’intérêt pour ces chaînes financées par la publicité.

Il n’est pas nécessaire de se créer un compte ou de se connecter. C’est l’un des avantages du FAST intégré à un écosystème, comme c’est le cas avec Samsung TV ou sur Roku où vous avez accès à de nombreuses chaînes, pas toujours en français, mais sans aucune manipulation particulière. La mise à jour des appareils Fire TV doit permettre l’accès à de nombreuses catégories comme les actualités, les sports, la nourriture et la cuisine, les vidéos musicales, les bandes-annonces, les vidéos de jeux, la comédie, et plus encore.

Source : Techcrunch

