Réseaux sociaux et messageries en ligne : les Français sont de gros consommateurs

Une étude souligne la place importance occupée par les réseaux sociaux et les messageries en ligne dans le quotidien des Français. 24 millions d’entre eux se connectent par exemple à Facebook tous les jours.

Ces dernières années, les réseaux sociaux et messageries en ligne ont pris de l’ampleur, grâce à la démocratisation des smartphones qui permettent d’utiliser ces services n’importe où et n’importe quand. Dans son étude “L’année Internet 2019”, l’institut Médiamétrie donne quelques chiffres pour illustrer cette tendance.

Du côté des réseaux sociaux, 24 millions de Français se connecteraient ainsi chaque jour à Facebook, qui compte d’ailleurs 37 millions d’utilisateurs actifs en France. Très plébiscités par les jeunes, Snapchat et Instagram sont consultés chaque jour par 14 et 11,5 millions de personnes. Les générations ont d’ailleurs leur préférence puisque 35 % des utilisateurs quotidiens de Facebook ont plus de 50 ans. Du côté des messageries, Messenger et WhatsApp attirent chaque jour 12,2 et 9,9 millions de Français.

De manière générale, les Français seraient plus de la moitié (6 sur 10) à se connecter quotidiennement aux réseaux sociaux et messageries. Tous les deux représenteraient d’ailleurs un tiers du temps consacré à Internet. Avec quel appareil ? Logiquement, on s’attend à entendre parler du smartphone, y compris pour les autres usages en ligne, surtout chez les jeunes. D’après l’étude de Médiamétrie, 70 % des 15-24 ans se connecteraient à Internet exclusivement avec leur smartphone.