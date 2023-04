Free continue-t-il sur la lancée de son année 2022 record, réponse le 17 mai prochain

Alors qu’Orange dévoile ses premiers résultats financiers de l’année 2023 aujourd’hui, Iliad les présentera d’ici à quelques semaines.

Rendez-vous le 17 mai 2023 pour la publication des résultats commerciaux du premier trimestre d’Iliad. Après une année record, l’opérateur arrivera-t-il à garder le cap, à l’heure où tous ses concurrents ont augmenté leurs prix et où les premiers impacts de ces stratégies se font ressentir chez Orange ? Il faudra attendre le troisième mercredi du mois prochain pour le savoir.

Sa performance l’année dernière a conforté le rang de 6ᵉ opérateur en Europe en nombre d’abonnés mobile et fixe, avec 45,9 millions de clients chez Iliad. Celle-ci trouve “sa source dans l’exécution du plan Odyssée 2024 fondé sur une relance de l’innovation, l’excellence de nos réseaux et l’amélioration de la Relation Abonnés, et dont la plupart des objectifs ont été atteints avec 2 ans d’avance”, indiquait le groupe. Malgré un contexte économique complexe, Iliad souhaite surfer sur la dynamique rencontrée l’année dernière et envisage 2023 avec confiance.

L’opérateur a annoncé qu’il entendait passer un nouveau cap en 2023 en franchissant la barre des 22 millions d’abonnés, “un seuil symbolique qui correspond à un tiers de la population française” précisait en début d’année Thomas Reynaud. Fin 2022, il en comptait 21.398 millions.

