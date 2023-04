La TV sur les Freebox évolue, forcer les opérateurs à une meilleure qualité de service ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le nouveau pack Warner sur Freebox TV déçoit, mais à quoi fallait-il s’attendre ?

Free a lancé la semaine dernière un nouveau pack en accord avec Warner comprenant de nombreuses chaînes, dont certaines très attendues comme Discovery Channel. Certains auraient cependant aimé, comme ce fut le cas pour Discovery Science, qu’elles soient intégrées directement dans le bouquet Basic. Pour Stavi et d’autres lecteurs, il faut relativiser.

Les favoris enfin sur Oqee !

Une bonne nouvelle indéniable alors que les abonnés ont longtemps réclamé cette fonctionnalité sur les téléviseurs. Avec une mise à jour récente, les favoris sont donc disponibles sur Android TV et Apple TV avec une rétrocompatibilité pour ceux ayant déjà dressé leur liste sur mobile. Un bon point pour Free !

Une obligation de qualité de service à renforcer ?

UFC-Que Choisir réclame une régulation de la fibre et du droit des consommateurs renforcée. Dans une nouvelle étude publiée la semaine dernière, l’association de consommateur s’attarde sur le déploiement de la fibre optique en France et déplore le fait que la qualité de service obtenue par les abonnés n’est pas au niveau. Dans ce contexte, l’association réitère ses demandes de créer un droit opposable à un accès internet de qualité basé à la fois sur la détermination par la loi de débits minimaux et sur des indemnisations pour les consommateurs s’ils ne sont pas atteints. De même, elle exige que l’on permette aux consommateurs de résilier sans frais leur abonnement en cas d’échec de raccordement ou d’interruption de service et d’interdire les prélèvements d’abonnement en cas de problèmes.

L’eSIM payante, la pilule ne passe pas.

La carte SIM a du souci à se faire face à sa descendante virtuelle, l’eSIM. Alors que de plus en plus de constructeurs la proposent directement sur l’appareil, voire avec la possibilité d’enregistrer plusieurs profils sur l’appareil, les opérateurs s’inquiètent de la situation. Un point de détail continue cependant d’agacer les utilisateurs : le fait qu’elle soit payante et au même prix que la SIM classique. Difficile à justifier !

Netflix avec pub commence à enterrer l’offre Essentiel ?

Netflix Essentiel avec pub va passer à la Full HD. Lancée en novembre dernier, elle permet d’accéder à une grande partie du catalogue de Netflix à un tarif plus abordable (5.99€/mois) en échange du visionnage de publicité. Lors de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023, le géant du streaming a annoncé du changement pour cette toute jeune offre à travers une lettre adressée aux investisseurs. Ainsi, Essentiel avec pub va passer au 1080p mais aussi permettre l’usage simultané sur deux appareils à la fois sur l’ensemble des marchés où l’offre est disponible. De quoi faire une concurrence directe avec l’offre Essentiel classique, plus chère et restant en 720p avec un seul écran. L’équilibre entre les différentes offres Netflix est difficile à trouver.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox